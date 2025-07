Aeroporto di Catania chiuso, decine di voli cancellati e dirottati | LIVE

StrettoWeb

“La società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso comunica che, a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista, è stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania fino alle ore 9.00 LT. SAC sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”. È questo quanto comunicato dalla società dell’aeroporto di Catania.

Il primo volo ad essere dirottato è stato quello proveniente da Malta che, a seguito della chiusura dell’Aeroporto di Fontanarossa per la presenza di una gru che non si riesce ad abbassare nel cantiere delle ferrovie, è tornato indietro.

La causa del blocco è una gru bloccata nel cantiere delle ferrovie situato esternamente allo scalo ma all’altezza della testata pista, che porta a rateo zero l’aeroporto. La gru sembrerebbe essere stata oggetto di un guasto che non permette movimentazione in altezza e spostamenti.

Altri voli dirottati:

A Roma il New York Catania di Delta

A Malta il Malta Catania di Km Malta

A Palermo il Ryanair da Pisa

A Palermo il Ginevra di easyJet

A Palermo il Roma di Ryanair

A Palermo il Bergamo di Ryanair.

A Comiso il Katowice di Wizz

A Comiso il Linafe di ITA