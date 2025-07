Barcellona Pozzo di Gotto, lacrime e commozione ai funerali di Mattia e Simone

StrettoWeb

Lacrime, commozione e tristezza ai funerali di Simone Marzullo e Mattia Caruso, morti nel drammatico incidente dello scorso 15 luglio, che si sono svolti nel Duomo di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Alle esequie erano presenti tantissime persone tra parenti, amici e conoscenti. I comuni di Barcellona e Milazzo hanno proclamato il lutto cottadino.

Il sinistro è avvenuto di notte e, nello scontro tra una moto ed un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono deceduti i due minorenni.