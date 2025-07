Terribile incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, morti due giovani di 17 anni

StrettoWeb

Barcellona Pozzo di Gotto è sotto shock. Nella notte un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di due minorenni di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo. Nel violento scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in corso di accertamento, sono morti due giovanissimi che erano a bordo del mezzo a due ruote. I rilievi da parte delle forze dell’ordine sono in corso per stabilire le responsabilità e la dinamica del sinistro mortale. Sul posto varie ambulanze del 118.

La salme dei due malcapitati sono state trasportate all’obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.