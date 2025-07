Bagnara, il capogruppo Romeo: “l’amministrazione Pistolesi è la peggiore della storia della nostra città” | INTERVISTA

StrettoWeb

Il Capogruppo de “La Bagnara che VogliAmo” Mario Romeo, in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb, va giù duro contro l’amministrazione comunale guidata da Adone Pistolesi: “è la peggiore della storia di Bagnara, lo dicono i cittadini e lo confermiamo noi”. “Dopo 3 anni al governo della città, l’amministrazione non è riuscita a prendere nemmeno un euro di finanziamento per le opere pubbliche e, credetemi, non è un caso”, rincara la dose Romeo.

“Ci si aspettava, inoltre, l’abbassamento delle tasse cittadine che sono altissime. Insomma, la situazione è critica tra servizi scadenti ed una maggioranza che perde colpi con dimissioni di assessori e consiglieri”, conclude Romeo.