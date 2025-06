Bagnara, il sindaco: “la città sta cambiando volto” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Bagnara Calabra, cittadina in provincia di Reggio Calabria, Adone Pistolesi, ha puntualizzato: “siamo in una fase importante, la città sta cambiando volto, siamo impegnati, come amministrazione comunale a portare fatti concreti per la nostra città”. “Abbiamo asfaltato il lungomare e varie strade limitrofe, vogliamo anche migliorare la segnaletica orizzontale”, rimarca il primo cittadino.

“Siamo una città a vocazione turistica, ma dobbiamo darci da fare, a cominciare dai servizi essenziali”, sottolinea Adone Pistolesi.