Avvio dei lavori del nuovo Ospedale di Palmi, Giannetta: “un passo decisivo per la sanità della Piana”

Il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) esprime grande soddisfazione per l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Palmi. “Il presidente Occhiuto – dichiara il Consigliere – ha annunciato che oggi partirà la lettera diretta alla Prefettura di Reggio Calabria che comunica l’avvio dei lavori del nuovo ospedale. Non è solo l’inizio di un cantiere – afferma Giannetta – ma il simbolo di un cambio di passo atteso da vent’anni. Una notizia che infonde fiducia ai cittadini con risposte concrete. Il nuovo ospedale sorgerà su un’area strategica della città Metropolitana di Reggio Calabria. E’ una struttura sanitaria che rappresenta un investimento fondamentale per il rilancio del sistema sanitario e per la tutela del diritto alla salute dei cittadini della Piana di Gioia Tauro”.

“Sono trascorsi vent’anni di difficoltà e incertezze – evidenzia – ma il percorso è arrivato al punto di svolta. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno concreto del Presidente Roberto Occhiuto, che fin dall’inizio del suo mandato ha messo la sanità al centro dell’agenda politica, lavorando con determinazione e senso di responsabilità per trasformare una promessa in realtà. Un traguardo, ma anche un nuovo inizio, che lancia un segnale forte – conclude Giannetta – la Regione c’è, è presente, e lavora ogni giorno per restituire ai calabresi la sanità per troppo tempo negata”.