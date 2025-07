Aeroporti, Capodanno Rai, ospedale della Piana, Occhiuto: “cose belle per la Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

In un video social, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha spiegato tutte le “cose belle della Calabria”. Il governatore annuncia un presidio delle forze dell’ordine H24 nei cantieri dell’ospedale della Sibaritide. Inoltre, Occhiuto evidenzia che “domani partirà la lettera per la prefettura di Reggio perché comunicheremo l’avvio dei lavori per l’ospedale di Palmi, un ospedale che da 20 anni era sulla carta, ora cominceranno finalmente i lavori sotto la mia gestione”. “Capodanno Rai? Nei prossimi giorni ci saranno i sopralluoghi della Rai in una città che verrà comunicata nelle prossime settimane”.

“Aeroporti? E’ record in Calabria, perché nel primo semestre abbiamo fatto +34% a Crotone, +15,1% di passeggeri a Lamezia, +113,9% a Reggio Calabria“, sottolinea Occhiuto. “Francis Ford Coppola? Girerà il suo nuovo in Calabria, un’altra bell’operazione di Film Commission della quale sono davvero molto fiero”, conclude Occhiuto.