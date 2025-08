Alta Velocità, anche +Europa si aggiunge alla narrazione: “tagliati 11 miliardi alla Calabria. Meloni, Salvini e Occhiuto colpevoli”

StrettoWeb

“Il Governo ha tagliato 11 miliardi destinati all’Alta Velocità nel Sud. Di questi, 9,4 miliardi erano destinati alla Calabria. Un atto politico gravissimo, compiuto dal Governo Meloni e dal suo Ministro dei Trasporti Salvini. Ancor più preoccupante però, che la Regione, guidata dal presidente Occhiuto, resti in silenzio. Così si uccide il diritto di tanti meridionali ad avere speranza nelle istituzioni e ad essere trattati come cittadini di questo Paese”. Lo dichiara Arcangelo Macedonio della segreteria nazionale di +Europa. “La Calabria ha diritto a una vera Alta Velocità. In tutta Italia si costruiscono nuove linee veloci. Qui, invece, si risparmia sulla pelle dei calabresi”.

La riflessione di Fabio Signoretta

“Il tracciato Salerno–Reggio Calabria va rifinanziato subito e deve essere una vera linea AV, non una linea AC con velocità ridotte. Il ministro Salvini dovrebbe pensare a fare il ministro, non a tagliare le gambe allo sviluppo del Sud”. Fabio Signoretta, dirigente di +Europa e sindaco di Jonadi, aggiunge: “Da sindaco e rappresentante delle istituzioni, chiedo risposte certe per i miei concittadini e per i miei corregionali, ma anche per tutti i cittadini del Sud. Oggi infatti non si colpisce solo la Calabria, ma anche i cittadini lucani, siciliani e l’intero Mezzogiorno. Il Sud e la Calabria meritano rispetto”, conclude Signoretta. Anche +Europa, dunque, si aggiunge alla narrazione, ma su questo la Regione Calabria ha già risposto.