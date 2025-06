Vigor Lamezia: dopo il “no” di Maglia, ufficiale il nuovo DS

StrettoWeb

“Ripartiamo Insieme: Giovanni Caterino è il Nuovo Direttore Sportivo della Vigor Lamezia“. Così la società biancoverde introduce l’annuncio del nuovo DS, dopo il “no” di Maglia. “Ci siamo. È il momento di ripartire, e anche se sono passati quasi due mesi, abbiamo ancora in mente le immagini di Praia. Abbiamo in mente un esodo biancoverde: il culmine di quattro anni complicatissimi ma emozionanti come non mai. Aver raggiunto in così poco tempo l’obiettivo prefissato in quella maledetta estate in cui volevano cancellarci, è la consapevolezza di aver lavorato bene ed è motivo di orgoglio. La vostra presenza è motivo di orgoglio. Voi ci avete sempre seguito, non avete scelto mai altri colori e altre categorie, voi avete reso il D’Ippolito e qualsiasi altro stadio una fonte di calore biancoverde fondamentale. Non smetteremo mai di ringraziarvi per tutto l’amore verso questi colori, non smetteremo mai di lavorare per continuare a meritare la vostra fiducia”.

“Insieme a voi ripartiamo. Insieme a voi iniziamo questa nuova sfida. Una sfida importante che ha bisogno di tasselli importanti, per questo la Società, dopo aver valutato vari profili, ha fortemente e unitamente deciso di affidare il ruolo di Direttore Sportivo a Giovanni Caterino, professionista con una lunga e solida esperienza nel calcio professionistico, maturata sia sul campo da calciatore che successivamente nei ruoli tecnici e dirigenziali”, si legge ancora.

“Da calciatore ha vestito le maglie di club storici come Palermo, Benevento, Arezzo, Crotone, Torres e altri, arrivando anche alla convocazione con la Nazionale Under 21. Al termine dell’attività da calciatore nel 2007, ha poi deciso di intraprendere un percorso dirigenziale con forte specializzazione nello scouting e nella pianificazione sportiva. Dal 2008 ha iniziato a collaborare con diversi agenti di calciatori, sviluppando competenze nella valutazione tecnica e nella costruzione delle rose che lo hanno poi portato negli anni successivi a ricoprire incarichi nell’area direzione sportiva in diverse società professionistiche, tra cui Trani, Messina, Ischia, Milazzo, ottenendo sempre il massimo dei risultati”.

“Dal 2013 al 2015 è stato osservatore per la Prima Squadra del Calcio Catania, esperienza seguita da un lungo percorso all’A.C. Milan, dove dal 2016 al 2024 ha lavorato come osservatore internazionale per la Prima Squadra, seguendo profili in Italia e nei principali campionati europei. Diplomato Direttore Sportivo e Allenatore di Base presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, siamo convinti che il suo profilo, che unisce competenza tecnica, visione manageriale e una rete di contatti consolidata nel panorama calcistico nazionale e internazionale, sia quello ideale per ottenere i risultati sperati”.

“Tutta la Società è convinta di aver posto le basi per una nuova storia, una storia in cui, diversamente dal passato, ogni tifoso biancoverde non avrà più recriminazioni né paura dei fantasmi del passato, ma dovrà solo guardare avanti, fiero della propria Vigor Lamezia. Questo è solo il primo passo; presto, infatti, si procederà a delineare l’intera area tecnica e a continuare quel percorso serio e concreto iniziato in questi ultimi anni” si chiude la nota.