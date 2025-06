Vigor Lamezia, Maglia: “non farò il DS. Perplessità su questa società, potrebbero provocarmi altri problemi”

StrettoWeb

“Chiedo scusa a tutti i calciatori ed ai procuratori che in questo ultimo mese ho contattato e stressato per fargli accettare (con meno compensi rispetto ad altre squadre) il progetto Vigor. Ringrazio i tanti addetti ai lavori e non che mi hanno manifestato il loro affetto augurandomi un grandissimo in bocca al lupo per il nuovo incarico. Devo purtroppo dire che ho deciso di NON accettare l’incarico di DS della squadra per la quale faccio il tifo da bambino e con la quale ho raggiunto risultati sportivi mai visti prima a queste latitudini“. Così si esprime pubblicamente Fabrizio Maglia, a un passo dal tornare a diventare direttore sportivo della Vigor Lamezia, promossa in Serie D.

Maglia non si nasconde nell’evidenziare le motivazioni che lo hanno spinto a non accettare l’incarico. “Lo faccio non per le eventuali pressioni o contestazioni della piazza, ma perché ho capito che chi rappresenta questa società potrebbe nel tempo provocarmi altri problemi non ascrivibili alla mia persona. Ho già dato da questo punto di vista, chi deve sapere sa. Indirò nelle prossime ore una conferenza stampa dove esporrò le mie perplessità sul modo di gestire questa realtà sportiva e forse anche qualcosa in più…”.