Un video da brividi: così il Palermo annuncia Inzaghi. E i tifosi ora sognano

Da brividi. E già basta l’annuncio, per scaldare i tifosi. Era già successo a Reggio Calabria, a Pisa, un po’ ovunque. “Pippo Inzaghi nuovo allenatore” ed è subito immaginazione, sogni, adrenalina, passione, proprio come lui. Per la carica che trasmetteva da calciatore, per quello che trasmette anche in panchina: sempre in piedi, si arrabbia, “accompagna e segue” i calciatori, sbraccia di continuo, sbuffa, esulta come un matto, simula il movimento del tiro quando un proprio giocatore sta per farlo. A Palermo, oggi, potranno vedere tutto questo coi propri occhi.

Il club rosanero, che già era certo della firma e dell’accordo, attendeva trepidante l’ufficialità, arrivata questa mattina. A precedere l’annuncio e la nota stampa ufficiale, un video da brividi sui social. La parola chiave? Il momento giusto, come il titolo del suo libro scritto qualche anno fa. Il momento giusto che ha contrassegnato la sua carriera, lo stesso di oggi, quello che gli ha permesso di scegliere Palermo. La voce in sottofondo la fa da padrone a tante immagini: dai gol storici con la maglia della Nazionale alle reti segnate al Palermo al “Barbera” in Serie A, fino alle esultanze e alle grandi gioie.

I tifosi rosanero non possono che essere euforici ed entusiasti, come si può percepire dai tantissimi commenti sotto ai post dell’annuncio. Sognano, adesso, una Serie A che rincorrono da tre anni e che nel capoluogo siciliano manca dai tempi di Zamparini. Nell’attesa che inizi il campionato, sanno di avere in panchina un maestro delle promozioni e anche un uomo che sa trasmettere una carica incredibile a chi è già dotato di grande passione e adrenalina, come il popolo palermitano. Il connubio sa già essere vincente, ma i tifosi non vedono l’ora di tornare sugli spalti a toccarlo con mano.