Palermo, ora è ufficiale: inizia l’era Inzaghi! Un grande progetto per puntare alla Serie A

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, adesso è ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo. Si attendevano i tempi ‘burocratici’ per incastrare i vari tasselli del puzzle: prima la rescissione con il Pisa da parte di ‘Superpippo’, poi l’addio di Dionisi dalla panchina dei rosanero. A quel punto, il matrimonio è diventato ufficiale. Inzaghi torna al Sud dopo le tappe di Benevento, Reggio Calabria e Salerno.

Palermo è una piazza caldissima, blasonata, che ha voglia di rivalsa e amerà l’ex bomber del Milan e della Nazionale alla follia. L’ambiente perfetto affinchè Inzaghi possa mettere le basi di un progetto che si prospetta intrigante. Il City Group proprietario dei siciliani ha una disponibilità economica importante. Inzaghi aveva chiesto al Pisa importanti garanzie sul mercato per restare in Serie A, garanzie che, evidentemente, non lo hanno soddisfatto.

Il Palermo, invece, mette sul piatto un progetto ambizioso: una Serie B di alto livello, da dominare, con Inzaghi specialista delle promozioni. Poi una Serie A con basi solide e disponibilità economiche differenti da quelle di una semplice ‘neopromossa’. Inzaghi sarà allenatore e manager, come piace a lui, avrà voce in capitolo in vari aspetti dentro e fuori dal campo. Avrà, soprattutto, il grande compito di far ritornare una grande piazza del calcio siciliano agli splendori di un tempo.

Il comunicato del Palermo

“Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.