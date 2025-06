Trump risponde a Khamenei: “dovrebbe ringraziarmi, gli ho salvato la vita. Li bombarderei ancora se…”

StrettoWeb

Nella giornata di ieri Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, ha dichiarato di aver vinto la guerra contro Israele e gli USA. L’Ayatollah, nascosto in bunker sotterraneo dall’inizio del conflitto perchè obiettivo di Israele, ha affermato di aver distrutto il regime sionista e aver dato uno schiaffo agli USA, seppur Israele abbia decimato in 1 ora le più alte cariche dell’esercito iraniano, colpito obiettivi strategici e gli USA abbiano aiutato distruggendo i principali centri del programma nucleare.

Una rivendicazione arrivata all’orecchio di Donald Trump che sul social “Truth” non le ha mandate a dire: “perché il cosiddetto “Leader Supremo”, l’Ayatollah Ali Khamenei, dell’Iran devastato dalla guerra, deve dire in modo così palese e sciocco di aver vinto la guerra con Israele, quando sa che la sua affermazione è una bugia e non è così? Essendo un uomo di grande fede, si suppone che egli non menta. Il suo paese è stato decimato, i suoi tre malvagi siti nucleari sono stati annientati e sapevo ESATTAMENTE dove era rifugiato, e non avrei permesso a Israele, o alle forze armate statunitensi, di gran lunga le più grandi e potenti del mondo, di porre fine alla sua vita. L’HO SALVATO DA UNA MORTE MOLTO BRUTTA E IGNOMINIOSA, e lui non deve dire: “GRAZIE, PRESIDENTE TRUMP!”.

Infatti, nell’atto finale della guerra, ho chiesto che Israele riportasse indietro un gruppo molto numeroso di aerei, che si stavano dirigendo direttamente a Teheran, in attesa di un grande giorno, forse il knockout finale! Ne sarebbero seguiti danni tremendi e molti iraniani sarebbero stati uccisi. Sarebbe stato di gran lunga il più grande attacco della guerra. Negli ultimi giorni, stavo lavorando sulla possibile rimozione delle sanzioni, e altre cose, che avrebbero dato una possibilità molto migliore all’Iran di una ripresa piena, veloce e completa. Le sanzioni stanno mordendo!

Ma no, invece vengo colpito da una dichiarazione di rabbia, odio e disgusto, e ho immediatamente abbandonato tutto il lavoro sull’alleggerimento delle sanzioni e altro ancora. L’Iran deve rientrare nel flusso dell’ordine mondiale, o le cose peggioreranno solo per loro. Sono sempre così arrabbiati, ostili e infelici, e guardate a cosa li ha portati tutto questo: un paese bruciato, fatto saltare in aria, senza futuro, un esercito decimato, un’economia orribile e la morte tutt’intorno a loro. Non hanno speranza e la situazione non potrà che peggiorare! Vorrei che la leadership dell’Iran si rendesse conto che spesso si ottiene di più con il MIELE che con l’ACETO. PACE!!!“.

Trump ha poi aggiunto che sarebbe pronto a bombardare nuovamente l’Iran se si scoprisse che Teheran avesse le risorse tali per costruire la bomba atomica.