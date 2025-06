Iran, Khamenei si congratula con… se stesso: “regime sionista distrutto, abbiamo vinto, schiaffo agli USA”

StrettoWeb

“Il regime sionista è stato quasi distrutto e schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica”. Lo ha dichiarato la Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, rivendicando la vittoria contro Israele e gli USA in un discorso alla nazione, il terzo dall’inizio degli attacchi israeliani. “Ritengo necessario porgere le mie congratulazioni alla grande nazione dell’Iran. Innanzitutto, congratulazioni per la vittoria sull’infido regime sionista”, ha affermato Khamenei, da giorni nascosto in un bunker per preservare la propria vita.

L’Iran ha dato ”un duro schiaffo in faccia all’America” che ”è entrata in guerra perché sentiva che, se non lo avesse fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto”, ha aggiunto rivendicando la ”vittoria sul regime americano. Gli USA non hanno guadagnato nulla da questa guerra e anche in questo caso, la Repubblica Islamica ha vinto”, ha detto Khamenei.

La realtà è però ben diversa. Con l’attacco degli USA ai siti nucleari iraniani, il programma nucleare di Teheran è stato rimandato indietro di diversi anni. Trump e Israele parlano della completata distruzione di Fordow, il centro di ricerca nucleare principale dell’Iran. Lo stesso Iran ha attaccato debolmente e con pochi missili prima Israele (poco meno del 3% dei missili hanno superato le difese israeliane) e poi la base USA in Qatar (nessun missile arrivato a destinazione) per poi accettare il cessate il fuoco proposto da Trump.