Trump attacca l’Iran, Meloni convoca videocall con ministri e intelligence

Entro due settimana Donald Trump avrebbe sciolto le riserve in merito al suo possibile attacco ai siti nucleari dell’Iran. Gli sono bastati pochi giorni per prendere la decisione. Nella notte italiana fra sabato e domenica il presidente USA ha dato il via libera per i raid contro 3 siti nucleari iraniani, fra cui quello di Fordow. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo diventando argomento primario nell’agenda dei leader di tutti i Paesi.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence.