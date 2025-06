Bombardieri B-2, bombe MOP, missili dai sottomarini: come gli USA hanno attaccato l’Iran

StrettoWeb

Nella notte italiana fra sabato e domenica Donald Trump ha deciso di rompere gli indugi attaccando l’Iran. Gli USA hanno preso di mira i 3 impianti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan con un attacco chirurgico eseguito con successo. Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge Israele, gli Stati Uniti hanno impiegato bombardieri B-2, in grado di trasportare gli ordigni da 13 tonnellate che possono colpire e distruggere strutture sotterranee.

Nel dettaglio, riferiscono “Cnn” e “New York Times”, l’attacco su Fordow è stato portato da 6 bombardieri che hanno sganciato una dozzina di bombe GBU. Parallelamente, dai sottomarini della marina americana sono stati lanciati circa 30 missili Tomahawk contro gli altri due impianti.

Secondo “Fox News”, invece, i bombardieri in azione sarebbero stati 3. L’operazione avrebbe coinvolto anche ‘esche’: i B-2 decollati dal Missouri e arrivati a Guam non avrebbero proseguito il volo verso l’Iran. L’attacco sarebbe stato compiuto da altri velivoli.

I B-2 hanno debuttato nel 1989 e sono stati impiegati per la prima volta in operazioni belliche 10 anni dopo nei Balcani. Recentemente, sono stati utilizzati nei raid contro le basi Houthi in Yemen. Attualmente, gli Usa avrebbero a disposizione 20 veivoli, ognuno costa circa 2 miliardi di dollari.

Bombardieri B-2, capaci di volare 6.000 miglia nautiche (9.600 chilometri) senza rifornimento e in grado di trasportare sia munizioni convenzionali che nucleari, sono decollati 24 ore fa dal Missouri e hanno fatto scalo a Guam prima dell’operazione. Gli aerei stealth, capaci di eludere le difese nemiche, sono pilotati da un equipaggio composto da 2 elementi.

La possibilità di effettuare rifornimento in volo rende l’autonomia dei bombardieri sostanzialmente infinita. L”invisibilità’ permette ai bombardieri una maggiore libertà d’azione ad alta quota e garantisce un’ampia gittata: caratteristiche determinanti per l’operazione contro i siti nucleari iraniani.

Secondo “Fox News”, i bombardieri hanno sganciato bombe GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). L’ordigno soprannominato ‘bunker buster‘ per la sua capacità di distruggere strutture sotterranee pesa 13,6 tonnellate e contiene 6 tonnellate di esplosivo, secondo l’analisi di Masao Dahlgren, esperto del Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project.

La GBU-57, come spiega l’US Air Force, è progettata per “raggiungere e distruggere le armi di distruzione di massa dei nemici collocate in strutture ben protette“.

La super-bomba è caratterizzata dall’involucro esterno estremamente resistente. Il ‘guscio’ deve sostenere l’impatto e sfruttare il peso per penetrare in profondità. L’esplosivo utilizzato non deve entrare in funzione immediatamente, ma detonare quando la bomba arriva nel sottosuolo. Si calcola che la GBU-57 sia in grado di colpire fino a 60 metri di profondità. Non sarebbe stato garantito, quindi, il risultato in caso di attacco a Fordow con un solo ordigno. Secondo le news, gli Stati Uniti avrebbero colpito a ripetizione.