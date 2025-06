Trapani, Antonini show: “arbitri, dimissioni, Federazione e Comune”, ne ha per tutti!

StrettoWeb

La prima stagione in Serie A di Trapani Shark si è chiusa con una semifinale Playoff storica. Un grande traguardo per i siciliani che, da neopromossi, hanno battagliato con le grandi piazze del basket di Serie A ponendo le basi per diventare una grande realtà della pallacanestro tricolore. Sul campo, contro Brescia, è arrivato un amaro 3-0, maturato con la vittoria di Della Valle e compagni per 92-86 nella serata di ieri al PalaLeonessa.

Al termine della gara, il presidente di Trapani, Valerio Antonini, ha postato su X un messaggio nel quale ha lanciato diverse frecciatine che non hanno risparmiato nessuno. A parte gli avversari di Brescia.

“Grazie a Jasmin, giocatori e staff. Stagione fino alla prima semifinale Indimenticabile. Non riesco a comprendere cosa sia successo nella testa di alcuni di loro. Inspiegabile. Ma va bene, si cresce anche da queste delusioni. È evidente che dovremo inserire qualche giocatore in più di esperienza. Ci lavoreremo con Jasmin da domani stesso. – Ha dichiarato Antonini – Grazie agli arbitri tutti di questa serie. Conclusa con 52 tiri liberi a 26. Che bello amici. Se parlo e dico quello che penso di quello che ho visto, mi radiano a vita. Ha detto Jasmin stasera, non volevano mandarci in finale. Alla fine forse hanno ragione quei presidenti che vogliono un cambiamento. Ci rifletterò molto seriamente da domani. Sono turbato da quello che è successo in Lega e Federazione contro di Noi in queste ultime settimane. Avevo pensato anche di dimettermi da Presidente, perche quello che ho letto e sentito è allucinante. Ma lo Sport in Italia è questo. Ne parleremo il 4 luglio nella trasmissione speciale su Telesud.

Grazie agli splendidi tifosi, la parte sana e vera di questa martoriata Citta. Speriamo mi consenta il Comune di continuare a fare Basket ad alti livelli a Trapani. Vediamo che faranno in queste settimane. Ci credo poco ma mai demordere, anche di fronte a chi ha in ogni modo ostacolato l’entusiasmo nel momento piu difficile dell’anno con polemiche vergognose. Non lo perdonerò mai, perchè è stato un affronto a tutta la tifoseria e agli ingenti investimenti fatti anche su beni del Comune. Un Film stile Gattopardo in piena regola.

Infine un abbraccio a Mauro, Graziella e Peppe, con i suoi giocatori, che hanno giocato e vinto sul campo, battendo 3 a 0 i nostri, e andando in finale. Speriamo possano vincere. Farò il tifo per loro.

Ad Maiora semper“.