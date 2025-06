Trapani saluta i Playoff e una stagione storica: Brescia chiude 3-0 la serie e vola in finale

StrettoWeb

La prima stagione di Trapani in Serie A termina con la semifinale Playoff Scudetto. Si chiude qui il cammino dei siciliani, dopo un’annata esaltante, sorprendente, ben oltre ogni rosea aspettativa. La parola fine la scrive Amedeo Della Valle (23 punti), autore di 3 prove sontuose alla guida di Brescia che porta a casa anche Gara-3, la prima e l’unica al PalaLeonessa, davanti al proprio pubblico.

Una bella gara, come tutte quelle viste fra queste due squadre, emozionante fino ai secondi finali, sentita e a tratti anche fisica. Trapani evita il solito inizio soft segnando 30 punti nel primo quarto contro i 23 di Brescia che comunque chiude avanti 47-42 il primo tempo. Nella ripresa i siciliani riescono addirittura a passare in vantaggio ma nel quarto periodo calano alla distanza, nei momenti più caldi. Qualche possesso mal gestito, una gara dominante da parte di Ndour (16 punti, 5 rimbalzi, 1 palla recuperata e 3 stoppate) e le giocate clutch di Della Valle fanno la differenza.

Non bastano a Trapani i 20 punti di Robinson e i 16 con 9 rimbalzi di Horton, sfortunato ai liberi sull’88-86: sbaglia il primo, forza l’errore nel secondo e prende il rimbalzo per due punti facili, sorprendendo i lunghi di Brescia sotto canestro, ma la palla tocca il tabellone e non il ferro e il suo possesso non è giudicato valido. Sarebbe arrivata una nuova parità a 18 secondi dalla fine.

Assente ingiustificato Notae, 6° uomo dell’anno, ma spento in queste 3 gare (4 punti questa sera). Ottima, invece, la prova di Petruccelli con 16 punti, sfiora la doppia doppia Alibegovic (9 punti e 9 rimbalzi). Per l’ex Viola Rossato 8 punti nei momenti più caldi della rimonta.

Trapani non riesce a riaprire la serie. Da 0-2 sotto, solo 2 squadre in 113 occasioni sono riuscite a ribaltare la serie sul 3-2: nel 2003 Treviso contro la Viola (e qui a Reggio lo ricordiamo bene…) e nel 2012 Pesaro contro Cantù. Sarebbe stata un’impresa storica che avrebbe reso ancor più leggendaria la prima stagione in Serie A di Trapani, chiusa al secondo posto in classifica a un tiro dal primato raggiunto da Bologna e in semifinale Playoff contro la miglior versione di Brescia che, restando in termini di ‘eventi storici’, raggiunge per la prima volta una finale Scudetto.