Servizio idrico a Reggio Calabria, Brunetti a StrettoWeb: “prosegue l’interlocuzione con Sorical, nessuna truffa” | INTERVISTA

Ai microfoni di StrettoWeb, a margine dell’inaugurazione del “Parco del Vento” a Punta Pellaro, a Reggio Calabria, il vicesindaco Paolo Brunetti, ha detto la sua per quanto riguarda la questione del servizio idrico e la mancanza di contatori negli edifici pubblici. “Ho avuto la delega all’idrico per tanto tempo e devo dire che mi ha dato estremamente fastidio ascoltare alcune espressioni del prof. Veronese tipo truffa. Come amministrazione comunale abbiamo deciso di dare mandato ai nostri legali di tutelare la città“, rimarca Brunetti.

“Con Sorical continua l’interlocuzione e sottolineo il fatto che nessuno vuole danneggiare qualcuno. Noi non ci siamo mai nascosti e siamo a disposizione a dialogare“, conclude Brunetti.