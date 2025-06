Reggio Calabria, nuova vita per Punta Pellaro: inaugurato il “Parco del Vento” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

E’ stato inaugurato questo pomeriggio il “Parco del Vento”, il nuovo lungomare di Punta Pellaro, borgo marinaro a sud di Reggio Calabria. Il nuovo lungomare di Punta Pellaro è non solo un polo attrattivo per gli sportivi, ma anche un luogo di incontro e di valorizzazione dell’identità marinaresca e paesaggistica di Reggio Calabria e questo pomeriggio è stata restituita ai cittadini una passeggiata in riva al mare in una zona fino ad ora abbandonata.

Il Parco del Vento è nato da un progetto finanziato con circa 1,2 milioni di euro nell’ambito dei Patti per lo sviluppo della Città Metropolitana e si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del Regium Waterfront, iniziato nel 2021. Punta Pellaro, situata all’estremità meridionale di Reggio Calabria, è conosciuta come una sorta di “mecca” del kitesurf, grazie ai venti che soffiano nello Stretto e creano le migliori condizioni per effettuare questo sport. Appassionati italiani e stranieri si ritrovano a Punta Pellaro infatti per sfidare il vento e godersi tramonti spettacolari sul mare.

Il Parco del Vento non è solo una nuova area cittadina, ma un simbolo di rinascita territoriale, ambientale e sportiva. Punta Pellaro valorizza ulteriormente la sua vocazione internazionale per il kitesurf e altri sport acquatici, offrendo a residenti e turisti uno spazio ricco di attività, bellezza e convivialità, con ampi spazi per pedoni e una strada più regolamentata con parcheggi e carreggiate ordinate. Un luogo capace di unire natura, sport, cultura e comunità—proprio come deve essere una “città di mare”.

