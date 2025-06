Serie C, la Ternana conferma: “manifestata la volontà di cedere il club”

StrettoWeb

“La Ternana Calcio comunica che, come già emerso nelle ultime ore attraverso diversi organi di stampa, l’attuale proprietà ha manifestato la volontà di cedere il pacchetto azionario del Club”. Comincia così la nota ufficiale con cui il club umbro conferma le anticipazioni del sindaco di Terni Bandecchi di qualche giorno fa. Quest’ultimo aveva parlato di rischio fallimento. In questa nota, però, la società non fa menzione di problemi economici, bensì di impegni sempre più rilevanti che non consentono di dedicare l’attenzione e le energie necessarie.

“Tale intenzione – si legge – è stata espressa in modo chiaro nel corso dell’incontro tra il Presidente Stefano D’Alessandro e il Sindaco Stefano Bandecchi, il quale – preso atto della decisione – si è immediatamente reso disponibile a collaborare per individuare una soluzione e valutare eventuali soggetti interessati all’acquisizione. Alla base di questa scelta vi sono, tra le varie motivazioni, gli impegni aziendali sempre più rilevanti, anche negli Stati Uniti, che non consentono alla proprietà di dedicare al Club l’attenzione e le energie che la Ternana merita. Una riflessione approfondita e responsabile ha portato a maturare questa decisione, nel pieno rispetto della società, dei tifosi e del territorio”.