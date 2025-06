Serie C, la bomba di Bandecchi: “la Ternana potrebbe fallire, mi è stato detto che è in vendita”

StrettoWeb

“La Ternana Calcio potrebbe fallire, è un problema grande e dovremmo ragionare a breve trovando punti di coesione, sennò giocheremo in una categoria inferiore. Prima o poi qualcuno doveva dire che c’è un problema e ho deciso di farlo io. Bisogna prendere un provvedimento, stamattina ho avuto un colloquio con D’Alessandro e mi ha detto che vuole cedere la società“. Ad affermarlo, nel corso di un intervento con i giornalisti, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, già proprietario della Ternana.

La notizia apre a degli interrogativi circa il recente ok della Covisoc all’iscrizione della squadra, che di recente ha perso la finale playoff per tornare in Serie B. L’organo di controllo ha considerato valida e completa la domanda degli umbri, comprensiva di tutte le garanzie, ma questa clamorosa dichiarazione dell’imprenditore preoccupa i tifosi rossoverdi.