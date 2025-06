Serie C, ripescaggi e riammissioni: pronto il Consiglio Federale. Tutto quello che c’è da sapere

StrettoWeb

La parola “fine”. O quasi. Alle ore 13.30 di oggi si terrà, nella sala ‘Paolo Rossi’ della FIGC, la riunione del Consiglio Federale. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, a partire dall’approvazione del verbale della riunione dello scorso 26 maggio e dalle comunicazioni del presidente, fino ad arrivare a: date attività agonistica ufficiale della Stagione Sportiva 2025/2026 per i Campionati Nazionali; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delle delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.

L’argomento più importante, però, non può non essere quello che ha tenuto banco per settimane, come sempre in questo periodo: la comunicazione dell’esito legato alle iscrizioni nei campionati professionisti, con susseguenti ripescaggi e riammissioni. Per la precisione: “esame eventuali ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2025/2026: provvedimenti conseguenti”, come si legge sul sito della Figc.

Gli scenari

Com’è noto, Lucchese e Brescia non hanno presentato domanda, mentre la Spal l’ha fatto ma in modo incompleto. Tuttavia, il Brescia – per le note vicende legate a crediti d’imposta e penalizzazione – avrebbe ancora tempo fino al 24 per presentarla, per via della proroga concessa. Difficilmente lo farà, alla luce del disimpegno di Cellino, ma il Consiglio Federale non potrà ratificare questo nella giornata odierna. E’ possibile che confermi soltanto la non iscrizione della Lucchese e quella incompleta della Spal, aprendo così le porte della Serie C a Pro Patria (prima in graduatoria tra le riammesse) e Inter Under 23 (prima in graduatoria tra le ripescate).

Dopo il 24, la Figc si esprimerà anche sul Brescia: se, come è assai probabile, non presenterà domanda, a prendere il suo posto sarebbe il Caldiero Terme, seconda in graduatoria tra le riammesse; se invece presenterà domanda, che sarà ovviamente incompleta, a quel punto entrerebbe in gioco il Ravenna, seconda in graduatoria tra le ripescate.