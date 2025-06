Serie B, amichevoli di lusso per Palermo e Catanzaro? I nomi delle avversarie scaldano i tifosi

StrettoWeb

Catanzaro e Palermo si preparano a una nuova stagione in Serie B, tra conferme, entusiasmo, qualche delusione e amarezza ma anche tanta voglia di ripetersi, anzi superarsi. Entrambe le società hanno da poco annunciato i nuovi allenatori: Alberto Aquilani in Calabria e Filippo Inzaghi in Sicilia. Il primo è stato presentato la scorsa settimana, sostituisce Caserta (passato al Bari) e avrà il difficile compito di proseguire nella continuità di questi ultimi due anni, entrambi conclusi con la qualificazione ai playoff e l’uscita in semifinale. Il secondo è arrivato proprio questa mattina a Palermo e sarà presentato domani.

Gli obiettivi sono chiari: per il Catanzaro sicuramente confermarsi in questa categoria, provando a centrare nuovamente i playoff, almeno; per il Palermo, la promozione in Serie A, possibilmente senza passare dagli spareggi, anche perché il maestro in panchina sa come si fa. In ogni caso, entrambi i club si stanno muovendo nei tempi e modi giusti, programmando il ritiro e iniziando a definire anche le avversarie da affrontare in amichevoli.

A tal proposito, indiscrezioni locali riferiscono di possibili amichevoli di lusso. Rumors da Palermo rilanciano una possibile amichevole il 9 agosto allo stadio “Barbera” contro il Manchester City di Guardiola e Haaland, club principale della galassia City Group di cui fa parte anche il Palermo. La partita si giocherebbe dopo la prima parte del ritiro rosanero, che si svolgerà nella seconda decade di luglio in Valle d’Aosta.

Rumors da Catanzaro, invece, riportano come possibile avversario il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte. Le due squadre si ritroverebbero in Trentino, dove svolgeranno il ritiro, e per i giallorossi si tratterebbe di un vero e proprio test probante prima dell’esordio ufficiale, che si terrà a Sassuolo il 15 agosto per il turno di Coppa Italia. In entrambi i casi si resta in attesa di conferme e ufficialità, ma già la sola notizia – ovviamente – scalda entrambe le tifoserie, già in fermento per gli annunci degli ultimi giorni.