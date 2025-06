Pippo Inzaghi è arrivato a Palermo: “nuovo sceriffo in città”

StrettoWeb

Ieri sera lo aveva annunciato: “sto arrivando a Palermo”. Detto, fatto. Questa mattina Pippo Inzaghi è ufficialmente arrivato nel capoluogo siciliano, sbarcando all’Aeroporto “Falcone Borsellino”. Qualche ora fa la foto sui social con la valigia in mano e in partenza. Di pochi minuti fa, invece, l’immagine postata dal club dopo l’uscita dall’aereo. Lo stile è il solito: maglia bianca, giacca scura e occhiale da sole. “Uno sceriffo è arrivato in città”, ha scritto il club.

Questo pomeriggio, alle ore 19, il nuovo allenatore rosanero incontrerà i tifosi allo stadio “Barbera”, mentre domani alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione presso il centro sportivo.