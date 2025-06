Scuola Ibico a Reggio Calabria, ci risiamo. Nuova protesta per i lavori in ritardo: “siamo preoccupati, Comune inaffidabile”

StrettoWeb

L’Associazione “Noi per Santa Caterina”, stamattina, 16 giugno, davanti ai cancelli, nuovamente chiusi da ormai 15 giorni, della scuola Ibico, ha voluto, con un sit-in, esprimere la “profonda preoccupazione e amarezza, per il forte ritardo nei lavori di riqualificazione della scuola Ibico. I cancelli chiusi, l’assenza di lavoratori, la perdurante staticità nell’avanzamento dei lavori, confermano purtroppo i nostri timori, peraltro già espressi a suo tempo, sottovalutati e strumentalizzati dall’amministrazione comunale. Come possiamo credere e sperare che i lavori saranno completati entro settembre 2025 se non si vede alcun progresso? O abbiamo forse capito male l’anno di consegna lavori?”. Comincia così la nota dell’Associazione, che torna a tuonare in merito ai ritardi sui lavori della scuola.

“La scuola Ibico – si legge ancora – è un’istituzione fondamentale per il quartiere, per il suo rinnovamento e per la sua crescita, questi i motivi che ci danno e ci daranno la forza di continuare questa battaglia di civiltà, chiedendo conto all’amministrazione comunale delle sue responsabilità, dei suoi silenzi, delle sue inadempienze, e in tal senso, chiedendo trasparenza e chiarezza, sollecitando gli enti responsabili a prendere misure concrete per risolvere la questione. La comunità di Santa Caterina merita di meglio, abbiamo il diritto di aspettarci da coloro che ci amministrano un impegno concreto, non vuoti annunci e vaghe promesse. Avete il dovere di garantire il soddisfacimento delle necessità e dei bisogni di una comunità, quella del quartiere Santa Caterina, che da troppo tempo vive una condizione di inganno e falsità”.

Sui lavori in ritardo l’associazione si era già espressa a fine marzo, arrabbiandosi con l’amministrazione. Non si era fatta attendere la risposta, stizzita, dell’assessore Romeo, che parlava di strumentalizzazione. Poi la nota stampa sulla ripartenza dei lavori, ma ora la situazione – a detta dell’associazione – è tornata come prima.