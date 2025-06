Lavori scuola Ibico, è di nuovo polemica. Romeo risponde ai cittadini: “cantiere attivo, sbagliato diffondere notizie false”

StrettoWeb

In merito ad alcune affermazioni rilasciate a mezzo stampa da un gruppo di cittadini del quartiere Santa Caterina, l’Assessore alla Programmazione del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo precisa che il cantiere della Scuola Ibico, sul quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà “ha programmato un cospicuo finanziamento finalizzato alla ristrutturazione dell’immobile, risulta in attività. Ogni altra ricostruzione, non supportata da valutazioni tecniche, in capo ai responsabili del procedimento, alla direzione lavori ed all’impresa esecutrice dell’intervento, rischia di ingenerare confusione e di essere bollata come valutazione strumentale”. Non si è fatta attendere ed è stata rapidissima la risposta dell’assessore Romeo all’associazione “Noi per Santa Caterina” sui lavori della scuola Ibico. Così come a marzo, botta e risposta al veleno tra le due parti.

“Il Responsabile Unico del Procedimento, del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, ha diffidato dal diffondere notizie false, tecnicamente inesatte, non supportate da dati, volte unicamente a generare confusione in chi, leggendo, potrebbe credere ad un immotivato stop dei lavori” si legge ancora. “Credo che tutti i cittadini dovrebbero riconoscere gli sforzi di questa Amministrazione – ha affermato l’Assessore Romeo – che ha concentrato sul quartiere di Santa Caterina una lunga serie di interventi, destinando somme importanti nella programmazione dell’Ente e dei fondi comunitari, come non avveniva da lunghissimo tempo in quel quartiere”.

“Con questo non voglio affermare che siamo perfetti o che i problemi non esistano. Possono sorgere problematiche, varianti, difficoltà ed imprevisti. Ma non possiamo accettare che si diffondano notizie completamente errate e fuorvianti. Siamo al lavoro, sull’Ibico così come su tanti altri cantieri, in tanti quartieri della Città. Ci sono dei tempi tecnici, definiti appunto dagli uffici e dalle imprese. I cittadini fanno bene a vigilare, come d’altronde siamo noi i primi a farlo, – ha concluso – ma devono avere anche la pazienza di dare il tempo necessario a chi sta effettuando le lavorazioni”.