Rivaldo che guarda la tribuna, la foto con Totti e non solo: il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” a Vicenza e cosa aspettarsi a Reggio Calabria

Due tra i 10 più grandi della storia degli anni ’90 e 2000. Nostalgici. Alla fine del tunnel. Con oltre 10 mila tifosi. Questo, in sintesi, il succo del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” a Vicenza. Ieri sera al “Menti”, come sempre, parata di stelle. A prendersi la scena non poteva che essere Rivaldo, l’ex Barcellona e Milan che ha fatto grandi cose con la nazionale brasiliana. Lui, insieme all’altro 10 Francesco Totti, ha illuminato una serata che ha visto grandi protagonisti anche altri calciatori, tra cui Zamorano, Toldo, Di Natale e non solo. Tra le immagini più iconiche e significative, postate dalla pagina sui social, c’è quella di Rivaldo coricato a bordo campo che guarda la tribuna piena di tifosi.

Quello di Vicenza di ieri sera è stato il secondo dei tre raduni estivi di “Serie A – Operazione Nostalgia” di questo 2025. Il primo a Parma di recente, il secondo ieri a Vicenza appunto e il terzo a Reggio Calabra a inizio settembre. Cosa aspettarsi, dunque, dal raduno del Granillo? Totti ci sarà ancora, proprio in quello stadio in cui nel 2000 segnò il primo con la maglia della Nazionale, e accanto a lui sono stati già annunciati i vari Fiore, Dida, Abbiati, Maicon oltre a tanti ex Reggina. Ovviamente, tanti altri dovranno essere ancora svelati.