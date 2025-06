“Serie A – Operazione Nostalgia”, parata di stelle a Vicenza: quanti campioni a due mesi dall’evento di Reggio Calabria

StrettoWeb

Parma di recente, Vicenza questa sera, il tris sarà a Reggio Calabria a settembre. Serata di stelle del calcio e di tanta, tanta nostalgia oggi, sabato 28 giugno, a Vicenza, sede del secondo dei tre raduni del 2025 di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Dopo lo spettacolo del “Tardini”, si replica nella serata odierna al “Menti”. Il leit motiv è sempre lo stesso: passione, nostalgia, ricordi, spensieratezza e anche un po’ di malinconia per il calcio che fu, quello che viene celebrato da una pagina diventata poi vero e proprio brand in grado di accogliere tantissimi campioni del passato più o meno recente.

“Serie A – Operazione Nostalgia” celebra soprattutto il calcio degli anni ’90 e dei primi anni Duemila, quello delle squadre di provincia e dei bomber di provincia, ma anche di quei fantasisti – come Ciccio Cozza restando alla Reggina – che non hanno mai giocato in una big ma che in Serie A hanno sempre fatto la loro onesta figura. E infatti Ciccio Cozza, ma anche tanti altri, sono già stati annunciati per il raduno che si terrà al “Granillo” il prossimo 6 settembre. Anche sullo Stretto il raduno sarebbe dovuto andare in scena a giugno, ma per via dell’indisponibilità di un giocatore – che non voleva mancare – è stato posticipato a settembre.

Intanto oggi gli appassionati reggini potranno guardare con attenzione al raduno del “Menti”, dove sono presenti diverse stelle. Da Rivaldo a Zamorano (con il consueto numero “1+8”) passando per Toldo, Aldair, Winter, Pizarro, Perrotta, Di Natale, Totti e tanti altri. Queste le formazioni ufficiali, i nomi delle squadre richiamano chiaramente al popolare gioco “Pro Evolution Soccer”, poi abbreviato in “PES”:

Qui di seguito tutti i nomi dei partecipanti al raduno: