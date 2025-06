Reggio Calabria, via Sbarre superiori fra sedie a rotelle, wc e degrado | VIDEO

StrettoWeb

Strada che vai, degrado che trovi. Se ieri avevamo posto l’accento sulla situazione del Lungomare, con un chiosco fatiscente che sta cadendo a pezzi (VIDEO), oggi parliamo della periferia. Nel video in calce all’articolo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si può notare la situazione di via Sbarre superiori, una delle arterie più conosciute e trafficate della zona Sud della città.

A bordo strada si possono vedere cumuli di spazzatura, sedie a rotelle abbandonate e che rischiano di finire in mezzo alla carreggiata provocando incidenti per i veicoli che transitano dalla carreggiata già stretta, wc e altri materiali di risulta accatastati.