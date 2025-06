Reggio Calabria, degrado sul Lungomare: chiosco abbandonato, cade a pezzi | VIDEO

StrettoWeb

“Il chilometro più bello d’Italia“, il Lungomare Falcomatà, fiore all’occhiello della città di Reggio Calabria, dovrebbe essere il biglietto da visita più accattivante per turisti e non. Eppure, Reggio Calabria sembra la città eternamente incompiuta, quella in cui le cose non si possono fare mai al 100%. E quel che è peggio è che ci si accontenta pure. Nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb si può vedere come nella parte bassa del Lungomare, uno dei chioschi sia abbandonato a se stesso.

Ormai un rudere, con una parte del tetto pericolante e alcune parti della base divelte (per non parlare della parte interna…), sembra destinato a cadere a pezzi. A completare l’opera anche i residui delle potature del verde, con rami, foglie rinchiusi in alcuni sacchi (altri accatastati liberamente) riposti su uno dei due lati della strada, in attesa che qualcuno si degni di smaltirli…