Reggio Calabria, tragico epilogo per la scomparsa di Pasquale Catalano: ritrovato senza vita l’anziano di Grotteria

Si è conclusa con esito drammatico la vicenda della scomparsa di Pasquale Catalano, il 94enne di cui si erano perse le tracce da quattro giorni nella contrada Marmora di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina in località Catalisano, a circa tre chilometri dalla sua abitazione, in fondo a un dirupo situato in una zona impervia e difficilmente raggiungibile.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell’anziano. Secondo le prime ricostruzioni, Catalano potrebbe essersi smarrito e, disorientato, essere accidentalmente scivolato nel burrone, senza riuscire più a risalire. La dinamica esatta resta al vaglio delle autorità, ma l’ipotesi dell’incidente appare al momento la più probabile.

Un finale doloroso che lascia sgomenta un’intera comunità, unita nel dolore per la perdita di un uomo molto conosciuto e stimato.