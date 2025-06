Reggio Calabria, ore di angoscia per la scomparsa di un anziano a Grotteria

StrettoWeb

Sono giorni di forte apprensione a Grotteria, comune della provincia di Reggio Calabria, per la scomparsa del signor Pasquale Catalano. L’uomo, residente in Contrada Marmora, sembrerebbe si sia allontanato volontariamente dalla propria abitazione nella giornata di mercoledì 18 giugno e da allora non si hanno più sue notizie. I familiari, preoccupati per le sue condizioni, hanno immediatamente sporto denuncia di scomparsa presso le autorità competenti e hanno lanciato un appello pubblico per ritrovarlo.

Chiunque abbia informazioni utili o lo avvisti è invitato a contattare le forze dell’ordine o il numero 3387702804. La comunità di Grotteria si stringe intorno alla famiglia, nella speranza di un rapido e positivo epilogo.