Reggio Calabria, Ripepi sulla pista ciclabile di Viale Messina: “urge chiarezza”. Ed i cittadini protestano: “la colpa è di Falcomatà” | INTERVISTA

E’ caos piste ciclabile, o meglio bike line, a Reggio Calabria. Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione e leader di Alternativa Popolare, si è recato sul Viale Messina per incontrare i cittadini. “Qui c’è una situazione incredibile. Avevano messo i divieti di sosta per due mesi ambo i lati poi, da un giorno all’altro, li hanno tolti. Hanno fatto bene, ma farò i dovuti accertamenti ed approfondimenti, convocando assessore, dirigenti e funzionari nella commissione contro e garanzia”. “I cittadini non hanno capito cosa fare e giustamente pretendono chiarezza. C’è stata anche una raccolta firme e la depositerò in comune. Qui c’è una situazione incredibile”, afferma Ripepi

Un cittadino non le manda a dire: “dopo la nostra protesta hanno tolto il divieto, qui c’era un grosso problema di parcheggi. Reggio era una bomboniera, Falcomatà ci sta lasciando strade dissestate e problemi alla viabilità, la colpa è sua. Vogliamo rispetto”.