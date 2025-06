Reggio Calabria, bike line a Gebbione. Ripepi: “c’è da piangere, è un disastro” | FOTO

StrettoWeb

Diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione e leader di Alternativa Popolare, direttamente dal popoloso rione di Gebbione a Reggio Calabria. “Sono stato chiamato da numerosi cittadini sulla questione relativa alla pista ciclabile o bike line. Qui c’è una situazione drammatica, è un disastro e c’è da piangere. Falcomatà ha creato una confusione assurda, paralizzando la città. Addirittura è stata inserita la striscia rossa sulle strisce pedonali, mandando in tilt i cittadini“, spiega Ripepi. “Ma tutto questo è funzionale alla città? Assolutamente no, l’amministrazione sta creando numerosi problemi alle attività commerciali. Ciclisti più sicuri? Direi di no, anzi, sono meno sicuri”, conclude Ripepi. Da evidenziare che il Comune, in varie parti della città, sta creando delle bike line, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo.

Differenza tra pista ciclabile e bike line

La traduzione italiana di Bike Lane è corsia ciclabile. Si tratta dunque di una corsia, non di una pista. Da qui la differenza con le Piste Ciclabili. Con il termine corsia viene infatti indicata la singola carreggiata di una strada, che deve essere delimitata da una segnaletica a terra; con il termine pista si indica invece una strada indipendente o riservata, in questo caso ai ciclisti. Contrariamente ad una Bike Lane, che dunque è interna alla strada principale, le Piste Ciclabili sono delimitate dalle altre strade.