Reggio, Minicuci: “per me il bilancio del Comune è drogato. Giunta incompetente, sul condono avete fallito”

StrettoWeb

Tra gli interventi più duri nel consiglio comunale odierno a Reggio Calabria c’è quello di Antonino Minicuci, sempre molto “agguerrito” quando si parla di bilancio. “Io i documenti li leggo, non so in quanti lo facciano. A chi ci dà degli incompetenti, noi rispondiamo con i dati: più di un milione e mezzo sono bloccati perché si è sforato di un’inezia, nemmeno un giorno per i pagamenti rispetto a quello che prevede la direttiva europea. Versace dice che non diamo una mano, ma hai la memoria corta. Sin dal 2021 ho detto che avrei dato una mano perché eravate in ritardo coi pagamenti, ma sto ancora aspettando la chiamata. La Giunta si è dimostrata incompetente e questa situazione l’avete voluta voi, da anni”.

“Sapete a quanto ammonta il fondo contenzioso? A quasi 27 milioni di euro, di molto inferiore rispetto a quanto sarebbe potuto essere, sottostimato di molto. Senza dimenticare le vertenze sui rifiuti azionate dalla Regione Calabria o i dati sull’evasione. Su 3 mila alloggi incassiamo circa 36 euro per alloggio. E il condono edilizio? Lì avete fallito. In campagna elettorale nel 2020 avevate detto che l’avreste sbloccato recuperando circa 30 milioni di euro. Io dico che il bilancio consuntivo è drogato. Chi ha letto il bilancio, che dice che i conti sono a posto? Non siete credibili. La situazione non è rosea, si coprono certe cose, e anche cose importanti”, ha aggiunto Minicuci.