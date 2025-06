Reggio Calabria, imprenditore raggiante: “grazie al rilancio dell’aeroporto il turismo sta crescendo enormemente” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un imprenditore legato al turismo su gomma, si dice estremamente soddisfatto sul numero di turisti presenti sul territorio metropolitano. “Il rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria sta facendo crescere enormemente i numeri e rilanciando l’economia della regione”, spiega l’imprenditore. “Sono fiducioso, le cose stanno cambiando ed abbiamo il dovere di cogliere questa importante opportunità”, rimarca.

“La nostra terra ha tantissime potenzialità, abbiamo tante cose da sfruttare, qui è tutto stupendo. Se passeggiamo in giro per Reggio possiamo notare tanta gente che parla inglese, francese, spagnolo. Solo lavorando in sinergia con le istituzioni, si possono ottenere grandi risultati“, conclude.