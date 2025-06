Aeroporto di Reggio Calabria, ecco come sarà il nuovo terminal: tapis roulant e super tecnologie per un vero e proprio gioiello | VIDEO

StrettoWeb

A corredo dell’articolo pubblichiamo il video ufficiale che mostra in anteprima come sarà il futuro Aeroporto dello Stretto Tito Minniti dopo i lavori di ammodernamento e riqualificazione già iniziati nelle scorse settimane. Un progetto ambizioso che punta a restituire centralità e funzionalità allo scalo reggino, integrandolo pienamente nel sistema aeroportuale calabrese grazie all’impegno del Presidente Roberto Occhiuto e del deputato reggino Francesco Cannizzaro.

Nel filmato si vedono ambienti completamente rinnovati, con una nuova aerostazione passeggeri moderna e funzionale, caratterizzata da ampie vetrate, spazi luminosi, comfort per i viaggiatori e infrastrutture all’avanguardia. Tra le novità principali, si evidenziano:

Una zona check-in completamente ridisegnata, con postazioni digitalizzate e sistemi automatizzati;

Nuove aree di imbarco e controllo di sicurezza, pensate per rendere più fluido e sicuro il transito;

Spazi commerciali e servizi per i passeggeri più ampi, moderni e accoglienti;

Un’estetica architettonica ispirata al territorio, con materiali e forme che richiamano il legame con lo Stretto e il Mediterraneo.

Il progetto rientra nel piano di rilancio del sistema aeroportuale calabrese, portato avanti dalla Regione Calabria in sinergia con SACAL. L’obiettivo è rafforzare la connettività del territorio e attrarre nuove rotte nazionali e internazionali, anche in vista della domanda crescente per il turismo nell’area dello Stretto.

Il video ha già riscosso grande interesse da parte dei cittadini e degli operatori del settore, suscitando ottimismo per un’opera che da tempo la città attende. Con il restyling dell’aeroporto, Reggio Calabria punta a recuperare competitività e attrattività, offrendo un’infrastruttura finalmente all’altezza delle potenzialità del territorio.