Reggio Calabria, straordinarie novità per l’Aeroporto dello Stretto. Cannizzaro e Occhiuto: “abbiamo visione di sviluppo, a sinistra sono malefici e invidiosi”

“Anche oggi volano frottole“: uno striscione enorme ironizza sulle parole di Falcomatà entrate nella storia, quando il Sindaco di Reggio Calabria commentava così l’annuncio di Occhiuto sull’arrivo di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto. Oggi proprio il governatore regionale Roberto Occhiuto e il deputato reggino Francesco Cannizzaro hanno incontrato la città, a Palazzo Campanella, per celebrare la crescita senza precedenti dell’Aeroporto dello Stretto e annunciare ulteriori grandi novità per il futuro.

Travolgente l’intervento di Cannizzaro che ha illustrato la nuova aerostazione, per cui i lavori sono in corso: “Sarà uno degli Aeroporti più belli del Sud Italia, e la chicca sarà sul terrazzo dove nascerà un ristorante aperto a tutta la città, non solo a chi usa l’Aeroporto. Una terrazza sullo Stretto con l’Aeroporto in primo piano, aperto a tutti: vedrete, sarà bellissimo. E poi abbiamo raggiunto un accordo con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che ha tanti importanti reperti negli scantinati che non possono essere esposti per motivi di spazio, e allora abbiamo realizzato una partnership e li porteremo in Aeroporto per dare il miglior biglietto da visita della nostra città. Anche sul sistema dei parcheggi c’è un progetto per un parcheggio multipiano all’esterno dell’Aeroporto. Inoltre, grazie all’interessamento del Presidente Occhiuto, finalmente ad ottobre l’Aeroporto di Reggio Calabria avrà il suo svincolo diretto dalla SS 106, ad ottobre si aprirà lo svincolo, i lavori sono in corso ed anche lì c’è un lavoro straordinario di Occhiuto con l’ANAS a Roma. Permettetemi di dire anche che l’Aeroporto di Reggio Calabria ha due piste, stiamo lavorando per riattivare la seconda pista che, secondo i tecnici, consentirà di affievolire il traffico aereo sulla città portando ulteriori benefici a tutto l’hinterland“.

Infine, Cannizzaro ha sganciato la frecciata alla sinistra dell’Amministrazione Falcomatà: “Tutto questo è inadeguato rispetto ai servizi primari perchè chi governa questa città non è al passo con queste iniziative, presi da invidia e gelosia stanno criticando anche lo sviluppo dell’Aeroporto. Sono malefici, raccontano frottole, noi abbiamo una visione per questa città“.

Importanti anche le parole di Occhiuto: “Abbiamo abituato Reggio Calabria a fare i fatti, e continueremo così anche sull’Aeroporto“. Le parole più forti sono sulla politica, soprattutto in vista delle elezioni comunali del prossimo anno a Reggio: “daremo un buon governo anche a questa città, come abbiamo dimostrato di poter fare a livello regionale e nazionale“. Incalzato dai giornalisti sui rapporti con Salvini, Occhiuto ha detto che “il Ministro Salvini si è sempre speso per la Calabria ed è sempre stato molto disponibile, ci siamo sentiti a marzo, non è che ci sentiamo ogni settimana ma non è che dobbiamo sentirci ogni settimana, ognuno ha le proprie attività e lui per la nostra terra c’è stato sempre. Il Governo Meloni nel suo complesso ha già ampiamente dimostrato di essere amico della Calabria“.