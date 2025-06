Reggio Calabria, caos sui contatori idrici. Ripepi: “Comune poco trasparente, ecco perchè non hanno messo i contatori”

StrettoWeb

Proseguono i botta e risposta sulla questione relativa ai contatori idrici non ancora installati in numerosissimi edifici pubblici del comune di Reggio Calabria, tra cui scuole e impianti sportivi comunali. In una diretta social, il consigliere comunale e presidente della commissione controllo e garanzia, Massimo Ripepi, spiega: “il comune tutto è tranne che trasparente ed i mistificatori della realtà sono in azione”, evidenzia il leader di Alternativa Popolare.

“Sulla denuncia del Prof. Veronese la questione è chiara e la spiego in poche parole: la Sorical ha scritto al comune per la questione dei contatori ma l’amministrazione comunale non ha fatto nulla e non ha messo nemmeno soldi in bilancio. L’obiettivo dell’esecutivo era chiaro, ossia non impegnare somme. Adesso sarà la Corte dei Conti a stabilire le responsabilità”, rimarca Ripepi. “La tassa sull’acqua è al massimo anche per questa situazione. Faccio un appello al Comandante Zucco: dica ai suoi Vigili di usare il buon senso, già la gente è tartassata dai tributi alle stelle”, conclude Ripepi.