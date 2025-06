Reggio Calabria, auto a partire da 150 euro? Si può (e anche subito)! Garanzia usato, finanziamenti vantaggiosi e assistenza anche al nord: l’immenso mondo di New Car

StrettoWeb

In un mercato automobilistico sempre più attento a coniugare qualità e convenienza, New Car rappresenta un punto di riferimento per tutta la Calabria – e non solo – anche grazie a un’offerta sull’usato che non ha eguali nella Regione. Con circa 150 mezzi in pronta consegna, la concessionaria di Reggio Calabria vanta il più grande parco auto disponibile al momento, una vera garanzia per chi cerca una soluzione concreta, immediata e affidabile.

Ampia disponibilità, per ogni esigenza e per ogni portafoglio

L’offerta di New Car è pensata per accontentare ogni tipo di cliente. Che si tratti della prima auto per un giovane, di un mezzo pratico per una famiglia, o di un veicolo di rappresentanza per un professionista, qui è possibile trovare la risposta giusta. Le marche disponibili spaziano dalle più accessibili come Fiat, Kia, Toyota, tanto per fare qualche nome, fino a marchi di prestigio come BMW, Audi, Porsche e non solo, tutti selezionati con cura e pronti all’utilizzo immediato. Ogni veicolo è sottoposto a rigorosi controlli, per garantire performance, sicurezza e affidabilità. Non si tratta di un semplice usato, ma di un vero investimento su un’auto certificata e garantita, con condizioni di acquisto estremamente vantaggiose.

Un usato che vale quanto il nuovo, ma con più vantaggi

New Car ha scelto di trattare l’usato con la stessa attenzione che si riserva al nuovo: ogni cliente viene seguito passo dopo passo, dalla scelta del mezzo fino al momento della consegna e oltre. Garanzia fino a 5 anni, assistenza continua e possibilità di leasing e finanziamento personalizzato rendono l’acquisto semplice e sicuro. La rata mensile può partire da soli 150 euro, rendendo l’automobile accessibile anche a chi ha un budget limitato, ma non vuole rinunciare alla qualità. I finanziamenti sono studiati su misura, sia per privati che per aziende, con la massima flessibilità nella durata e nella gestione della pratica. E non finisce qui: come già avviene per le auto nuove e persino per l’acquisto delle barche, anche per l’usato è possibile accedere a formule finanziarie su misura, che permettono di pianificare l’investimento in modo comodo e sereno.

Non solo auto: anche moto, scooter e veicoli commerciali

L’offerta di New Car non si limita alle automobili. In concessionaria si possono trovare anche moto, motorini e veicoli commerciali leggeri e medi, perfetti per chi lavora con i trasporti o cerca una seconda soluzione di mobilità. Anche in questo caso, l’attenzione è massima nella selezione dei mezzi e nella varietà delle alimentazioni disponibili: benzina, diesel, ibrido o elettrico, per rispondere alle esigenze di oggi e anticipare quelle di domani.

Un servizio che va oltre i confini della Calabria

Uno dei punti di forza di New Car è la capacità di seguire il cliente ovunque si trovi. Sono numerosi i casi di chi, dal Nord Italia, sceglie di acquistare da Reggio Calabria: il cliente può visionare l’auto da remoto, ricevere tutte le informazioni e finalizzare l’acquisto in modo trasparente, con la possibilità di riceverla direttamente a domicilio. Questo servizio è molto apprezzato anche da tanti reggini che studiano o lavorano fuori regione e hanno bisogno di un’auto pronta all’uso in tempi rapidi. New Car li accompagna con attenzione, offrendo soluzioni rapide, assistenza costante e soprattutto la fiducia che nasce da anni di professionalità.

Un punto di riferimento per serietà, varietà e trasparenza

New Car non è solo una concessionaria, ma un partner affidabile per chi desidera acquistare un mezzo senza sorprese. La trasparenza nelle informazioni, la disponibilità a trovare soluzioni su misura e il supporto anche nel post-vendita, fanno della concessionaria un’eccellenza. Il cliente non è mai lasciato solo: dalla pre-vendita alla manutenzione, ogni passaggio è seguito con professionalità, offrendo una rete di servizi capillare anche oltre i confini calabresi. In un periodo in cui scegliere bene è fondamentale, affidarsi a New Car significa puntare su un’auto usata sicura, garantita e conveniente. Una scelta che guarda al futuro, senza rinunciare a nulla.

Per andare oltre le parole, abbiamo deciso di effettuare un vero e proprio viaggio dentro la concessionaria. Viaggio che raccontiamo nella fotogallery in alto scorrevole, dove è possibile sfogliare tantissime immagini.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o i riferimenti social Facebook e Instagram.

Articolo pubbliredazionale