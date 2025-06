Reggina, ora anche Radio Ballarino conferma la trattativa anticipata da StrettoWeb: “Gallo contattato da un assessore”. Ma non era una fake news?

StrettoWeb

Ora anche Radio Ballarino, che in realtà è Radio Antenna Febea – ma viene chiamata così sui social per la difesa a spada tratta dell’attuale proprietà della Reggina – conferma che la trattativa tra Gallo e la società amaranto esiste. Per noi nulla di assurdo, considerando che lo abbiamo confermato anche nelle ore e nei giorni successivi alla “smentita-fuffa” della società, ma l’analisi che è emerge è un’altra: persino il giornalista in questione, Dario Baccellieri, conferma ciò che StrettoWeb ha scritto sei giorni fa. Peccato che, da sabato, non ha fatto altro che insultare la nostra redazione e il nostro lavoro, parlando di fake news, di terrorismo mediatico, di ambiente destabilizzato (non sappiamo cosa si destabilizzi in questa fase in cui non si gioca).

Lo stesso, dopo la nostra notizia di sabato, parlava di smentita “società-sindaco”. Una smentita che in realtà, oltre a non essere mai arrivata da Gallo in questione – l’unico che avrebbe dovuto farla essendo il diretto interessato – non è neanche mai arrivata dal sindaco e dal Comune, proprio perché la notizia è vera e proprio perché l’entourage di Gallo ha contattato anche esponenti della politica reggina.

E infatti è proprio ciò che Radio Ballarino conferma, oggi, venerdì 27 giugno, a quasi una settimana di distanza dalla nostra notizia, parlando (con il solito stile molto elegante) di “assessori comunali che non si fanno i cazzi loro e contattano Gallo, perché questo ci dicono. Magari mi sbaglierò, ma non vorrei che ci fosse del fuoco amico. E poi è il fuoco amico che va a riferire alle testate online. Dalle voci che ci arrivano, rumors, qualora fosse vero, pare che un esponente della maggioranza – e non ho dubbi di capire di chi si tratta perché in quel periodo erano sempre pappa e ciccia – senza contattare nessuno, senza contattare Ballarino, sia andato a contattare Gallo. Ma poi chi? Chi ha due procedimenti in corso? Io rimango basito”.

La realtà è che Radio Ballarino ci è arrivata solo oggi, sei giorni dopo StrettoWeb, dopo insulti continui, com’è nello stile di chi dirige il programma. E siccome la notizia non l’hanno riferita loro per primi, allora la bollano come fake news, come terrorismo mediatico. Oggi ci sono arrivati anche loro. Buongiorno! E’ una notizia che tra l’altro, in questi giorni, hanno rilanciato anche altri colleghi, dopo l’anticipazione di StrettoWeb, tra cui Maurizio Gangemi. A tal proposito confermiamo che le trattative proseguono, che il weekend sarà di attesa e che la prossima settimana si attende l’esito in base alla decisione di Ballarino.