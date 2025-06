Maurizio Gangemi conferma: “contatti tra Gallo, Reggina e politica. Se fossi in Ballarino…”

StrettoWeb

“Quella di Gallo è una situazione in evoluzione. Sicuramente c’è stato un contatto tra Luca Gallo e il suo entourage con qualche esponente sia della Reggina che della politica. Questo non vuol dire che si addiverrà a una situazione positiva o negativa della vicenda. Sicuramente la vicenda ha creato notizia, ha fatto scalpore e questo dovrebbe far riflettere tutti i sostenitori di questa società che sono stati messi in discussione. Se la società apprende di un interessamento di Gallo alla Reggina, e lo fa con un certo interesse, con allegria e ottimismo, nonostante si conosca bene Luca Gallo per ciò che è stato e ha fatto, evidentemente qualche problema nella Reggina attuale c’è. In ogni caso a me risulta che contatti ce ne siano stati”.

A parlare così è il giornalista Maurizio Gangemi, questo pomeriggio intervenuto nel corso della trasmissione “Esperia Tv”. Parlando della notizia relativa all’interesse di Luca Gallo per la Reggina, non solo ha confermato la news, ma ha anche posto tante delle riflessioni che già si pongono in città: se la tifoseria preferisce l’imprenditore romano a Ballarino, quest’ultimo qualche domanda dovrebbe farsela.

Gangemi: “per me Gallo oggi è innocente. E nella Reggina ha messo 22 milioni”

“Luca Gallo – ha poi aggiunto Gangemi – è vero che ha lasciato 16 milioni di euro di debiti, ma lo ha fatto dopo tre anni e mezzo di gestione, con una promozione in B, con due salvezze in B e con buona parte della gestione senza incassi per via del Covid. E poi sfiderei chiunque a gestire una situazione del genere senza fare debiti. Nelle casse della Reggina lui ha messo 22 milioni di euro, ciò che né prima né dopo è stato fatto. Poi possiamo dire che Gallo è megalomane, borderline, sul filo tra legge e legalità, ma intanto ad oggi – a tre anni dal suo arresto – non si è svolto alcun grado di giudizio, quindi per me è innocente, poi dal terzo grado di giudizio vedremo. Ripeto: se questa notizia su Gallo ha generato dei sentimenti, fossi in Ballarino una domanda me la farei e ha fatto capire a più di uno come questa società non è particolarmente gradita”.

Parlando invece dei fatti di campo, e di mercato, il giornalista ha asserito: “guardando a oggi, la Reggina è immobile, c’è solo la conferma di Trocini e dobbiamo sperare – non essere certi – che le cose vadano bene. E’ normale ci sia del malumore”.