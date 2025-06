La Reggina perde pezzi: con Barranco è rottura, l’argentino è in partenza. E Laaribi ha tante sirene

StrettoWeb

Siamo al 28 giugno e non solo la Reggina non sta comprando nessuno, ma sta persino perdendo i pezzi migliori della squadra che non era riuscita a vincere il campionato neanche un anno fa. La società aveva assicurato che sarebbe ripartita dallo zoccolo duro, andando semplicemente a puntellare con qualche elemento quell’organico (e già questo dovrebbe far riflettere sulle reali possibilità che questa società possa liberare il calcio reggino dal dilettantismo), ma ad oggi, mentre tante big di Serie D hanno già ufficializzato vari colpi, il club di Ballarino ha ancora una volta smentito i proclami.

I megafoni della società ci avevano raccontato nei giorni scorsi che Barranco era pronto a firmare il rinnovo, ma la realtà è che non c’è l’accordo. Infatti l’attaccante argentino, dopo la rottura, ha deciso di partire e ha già fatto il biglietto: andrà via nella giornata di lunedì. Non è stato trovato l’accordo economico con la Reggina e lui, anche tentato dalle diverse richieste ricevute, farà le valigie per cambiare destinazione. Solo in un caso la Reggina può trattenerlo: accontentando le sue richieste, anche alla luce dell’importante performance nell’ultima stagione.

Oltre a questo, c’è da segnalare la situazione relativa a Momo Laaribi. Il centrocampista ha un altro anno di contratto, non è in scadenza, ma non mancano le sirene da squadre importanti di Serie D e dalla Serie C, che gli offrono contratti più importanti. Stuzzicato dai rumors, è combattuto e sta riflettendo, anche se è un cuore amaranto, tifoso della Reggina e molto legato alla città. Per questo alla fine potrebbe non cadere nelle tentazioni, rimanendo comunque sullo Stretto. Immaginiamo che Trocini non sia contento di questa situazione. Gli avevano assicurato che almeno lo zoccolo duro sarebbe stato confermato, ma ad oggi rischia di perdere qualche pezzo pregiato.

Fatto sta che un’altra settimana è passata, e forse adesso Ballarino potrebbe accettare i migliori consigli di chi lo invita ad accettare le offerte giunte per cedere il club. I prossimi giorni saranno determinanti.