Reggina, D’Agostino (Stocco e Stocco): “si vocifera di Ballarino in difficoltà, ceda la società gratis a nuovi imprenditori”

StrettoWeb

Francesco D’Agostino, proprietario dell’azienda cittanovese “Stocco e Stocco”, storico sponsor della Reggina ai tempi della Serie A, è uscito allo scoperto con parole non banali a GS Channel, relativamente all’attuale situazione societaria e agli interessamenti di vari soggetti, consigliando anche a Ballarino la strada da seguire per il futuro. “Credo che, come si sta vociferando, se ci sono difficoltà a costruire una squadra competitiva, uno può anche mollare. Io l’ho fatto, a Cittanova, lasciando la squadra gratis ad altri imprenditori, senza un centesimo, per il bene della città. Se questo dovesse succedere a Reggio Calabria, Ballarino dovrebbe farlo, anche se ha avuto delle spese, ed è in perdita, ma si sa che nel calcio non c’è un vuoto a rendere, ma un vuoto a perdere. Quindi io credo e spero che si facciano avanti degli imprenditori e se si fanno avanti spero che questa società lasci il club a titolo gratuito, senza chiedere niente in compenso”.

Nel corso dell’intervista ha anche detto: “secondo me quando una società preleva una squadra di calcio bisogna dire solo grazie, al di là delle potenzialità che ha. Di certo il calcio a Reggio Calabria vive un momento critico e si sa che la piazza meriterebbe altre categoria. Non va bene attaccare l’attuale proprietà. Io dentro la Reggina? Non è vero, sono voci infondate. Io sono una piccola realtà, magari potrei affrontare un campionato di Serie D, seppur con altri imprenditori, e anche a vincere, ma il dopo? Bisogna programmare a lungo termine e questo andrebbe fatto da imprenditori più importanti”.