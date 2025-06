Reggina, Barranco conferma StrettoWeb e dice addio: Ballarino ‘snobbato’ nei saluti

StrettoWeb

Mentre i megafoni della società annunciavano l’imminente rinnovo, su StrettoWeb avevamo scritto chiaramente che Bruno Barranco avrebbe lasciato la Reggina. Com’è andata a finire? Lo racconta lo stesso Barranco sui social con un post di addio molto dolce rivolto alla tifoseria, alla città, alla maglia, ma nel quale non c’è traccia di Ballarino e della società con la quale non si è arrivati al raggiungimento di un’intesa economica per il rinnovo. E meno male che la Reggina sarebbe dovuta ripartire dallo zoccolo duro puntellando solo la rosa…

Il posta di addio di Barranco alla Reggina

“Ciao Reggio, dopo un’annata piena di emozioni, oggi mi tocca salutare questa bellissima città. Posso solo ringraziare tutti i tifosi e tutta la gente che mi è stata sempre vicina, per il calore e l’affetto che ho ricevuto, mi sono sentito davvero a casa.

Sono orgoglioso di aver indossato questa storica maglia, di aver lottato in campo con i miei compagni e di aver rappresentato una piazza così passionale e calorosa. Ogni partita al Granillo è stata speciale, ogni coro e ogni applauso resteranno nel mio cuore.

Questa esperienza mi ha fatto crescere non solo come calciatore, ma anche come uomo. Porterò con me ricordi indelebili, l’orgoglio di aver dato tutto per questi colori e di essere stato parte di un gruppo di professionisti fantastico.

La Reggina è molto di più che una squadra di calcio e la porterò sempre dentro il cuore, e anche se oggi me ne vado, la seguirò sempre e auguro il meglio perchè Reggio se lo merita.

GRAZIE di cuore e arrivederci Reggio“.