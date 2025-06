Reggina, lo sfogo di Auspici: “Trocini confermato, ma volete l’applauso? Fate una squadra che vinca 4-0 sempre, altrimenti…”

StrettoWeb

Nel suo consueto intervento video mattutino, sui social, Alfredo Auspici si è sfogato, il giorno dopo la certezza che la Reggina disputerà il campionato di Serie D per la terza stagione consecutiva. Chiaro il messaggio rivolto alla società: “ora mi volete fare il favore di fare una squadra che vinca tutte le partite 3 o 4-0? Sì, ma abbiamo sfiorato… me ne frego. Se vinciamo per 1-0 io contesto… E’ stato confermato Bruno Trocini? E ora volete che vi battiamo le mani? E’ una cosa normale, applaudiamo la normalità? A Trocini dovete dare le chiavi, dare la macchina e mettergli anche la benzina, alimentando i cavalli della macchina”.

Oltre a quello di Auspici, da registrare la rabbia di tanti tifosi, oggi. Di seguito altri sfoghi e una possibile buona notizia.