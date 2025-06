Reggina ancora in Serie D, la stoccata: “siete abili diffusori di ‘bampugghie’, con il supporto di utili servi”

StrettoWeb

La Reggina farà ancora la Serie D, per il terzo anno di fila. Non una novità per noi, che mai ci siamo illusi e mai abbiamo provato a illudere la tifoseria, a differenza della società stessa. E infatti oggi, i soliti che ci avevano creduto, si sono svegliati tutti scioccati. La Reggina farà ancora la Serie D con l’obiettivo di vincere il campionato. Come doveva essere due anni fa, come doveva essere l’anno scorso. Non “provare”, ma vincere. In altro articolo abbiamo spiegato che con Ballarino resta una rincorsa continua, difficile e piena di alibi, anche perché la Nissa è pronta alla corazza, ma abbiamo anche svelato di possibili buone notizie.

Al di là delle ultime novità, “Leggende Amaranto” ha voluto dire la sua il giorno dopo la certezza che la Reggina sarà ancora in Serie D, dopo il semaforo verde della Covisoc a quasi tutte le società di C, tranne Lucchese, Brescia e Spal. “Ancora una volta vi siete dimostrati abilissimi diffusori di bampugghie, con il supporto decisivo di utili servi che le hanno propagate. In due anni non siete stati in grado di mettere sotto contratto due attaccanti seri, ed avete avuto la faccia tosta di affermare di poter vincere questa serie D”, si legge.

“Purtroppo è chiaro che non ne avete la forza, le capacità, le competenze. È già iniziata la terza stagione, noi siamo consapevoli che se continuerete a sollazzarvi con questo giocattolino che vi hanno affidato, inevitabilmente ne seguirà una quarta, …per cui l’auspicio è sempre il medesimo, caro (si fa per dire) “patron” e sodali… P.s.: tra quanto sarà attiva la campagna abbonamenti per cominciare a fare cassa per poter proseguire?”.