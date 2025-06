Referendum, che caos alla Scuola Larizza di Reggio Calabria: seggio al 1° piano senza ascensore, in difficoltà anziani e disabili | FOTO

StrettoWeb

Il Referendum abrogativo è stato un flop, quorum non superato e meno del 30% degli aventi diritto si è recato alle urne. Ma, al di là del fallimento, si riscontrano anche numerose difficoltà organizzative in tutta Italia con Reggio Calabria protagonista. L’inagibilità del plesso Galluppi, ha costretto all’accorpamento dei seggi al Larizza, sfruttando il primo piano dell’edificio sprovvisto, però, di ascensore o montacarichi. A causa della situazione, numerosi anziani e disabili hanno avuto difficoltà a recarsi al seggio al piano superiore non riuscendo a salire la rampa di scale.

Alla fine tali persone hanno votato? Sì, grazie alla disponibilità di presidenti e scrutatori, i quali usando l’espediente di una certificazione, hanno consentito all’elettore disabile o anziano, a votare in un seggio del piano terra. Forse un po’ più di attenzione da parte delle autorità preposte sarebbe stato utile ed importante per permettere a tutti di esercitare un proprio diritto.