Fallisce clamorosamente il Referendum, affluenza del 29% e quorum lontanissimo. Salvini: “la cittadinanza non è un regalo”

Il referendum abrogativo indetto per l’8 e 9 giugno 2025 in Italia, fortemente sostenuto da forze politiche di sinistra come la CGIL, il PD e il M5S, ha registrato un clamoroso fallimento, con una bassa affluenza alle urne, fermatasi al 29%. Un dato ben lontano dal quorum necessario per validare il risultato (50% +1). La stragrande maggioranza degli elettori italiani, infatti, ha scelto di non partecipare, contribuendo a far naufragare l’iniziativa. Oltre il 70% degli italiani ha così deciso di non recarsi alle urne, segnando un significativo segnale di disinteresse o disapprovazione nei confronti del referendum.

In Calabria e Sicilia l’affluenza alle urne è stata ancora più bassa, con percentuali clamorose, tra le più basse della storia. In Sicilia, infatti, è andato a votare solo il 23,5% degli elettori; in Calabria addirittura il 22,5%, cioè uno su cinque.

“Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza“. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sul palco della “Festa della Vittoria” dei Patrioti Ue.

Fazzolari: “ora governo più rafforzato e sinistra indebolita”

“Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita“. Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo, intercettato dai giornalisti fuori da palazzo Chigi.